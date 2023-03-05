女星篠崎泫是台日混血，高中時有人將她的照片傳上PTT表特版，清純外型受到許多網友稱讚，之後在綜藝節目中因校園正妹的身份小有名氣，2013年以女團Twinko成員正式出道，甜美外型和敬業精神受到許多粉絲喜愛；近日她透露兩手骨折，還是誤診兩次之後才發現，讓不少粉絲心疼。

篠崎泫今（5）日於社群平台發文透露前陣子不慎滑倒，倒地時下意識用手去撐，當天她到醫院急診檢查沒什麼大礙，以為應該過幾天就能好，不料過了一個多禮拜，「右手還是不太能動又劇烈疼痛，才又去專門骨科，照第二次X光，證實右手掌骨腕骨都有骨裂+韌帶撕裂傷」，沒想到又過了一週，她開始感覺左手也很痛，照了第三次X光才發現左手的掌骨也骨裂。

篠崎泫無奈吐露心情：「沒錯我被誤診了兩次」，她接下來兩三個月手都會包著固定的護具，讓骨頭慢慢長回來，同時直呼：「平時有萬能的雙手真是太幸福了！真的沒事，就只是打字、寫字、洗澡、擦保養品、吃飯、穿衣服、睡覺壓到、擦屁股⋯⋯好做所有事（發現越列越多）都可能易怒，就當這段時間好好訓練右腦吧」，她在限時動態分享當下病況，想煮個蛋卻因手不方便，不小心將蛋打到地上，無力表示：「我現在真的一切都好廢」。

篠崎泫雙手骨折。（圖／篠崎泫facebook）

篠崎泫雙手骨折。（圖／篠崎泫IG）

篠崎泫透露接下來三個月都會將手包成固定狀態，同時呼籲：「大家年紀增長，要多注意千萬不要滑倒，（如果滑倒）通常都偏嚴重，（受傷的）不是尾椎就是手，手算幸運的了，要是尾椎就嚴重了」。