面臨史上最嚴重的蛋荒，雞蛋價格頻頻上漲，也影響到全台餐飲業者，不少店家因為缺蛋停業，苦不堪言。國內蛋價去年7月產地價從每台斤40.5元漲到42.5元，批發價從每台斤50元漲到52元。

北市蛋商業同業公會指出，近日由於產地雞蛋產量大減、末端銷售量極佳，造成產銷失衡，同業間加碼調蛋頻繁，為基於產銷供需及穩定市場秩序，本會與各縣市蛋商公會統計銷售缺額數量，並與養雞協會商議討論後，決議反應市況，批發價價格上漲為每台斤漲3元為55元，產地價周四漲為每台斤45.5元。

從養雞協會的數據來看，雞蛋生產量的確跟不上需求量，去年底以後，產蛋的母雞數一路往下掉，大約減少400萬隻母雞。今年2月後，由於極端氣候導致極端冷熱變化，加上疾病影響，母雞不耐過度冷熱，劇烈變化導致產蛋母雞加劇減產。

農委會表示，我國產量與每天需求還有50萬至80萬顆不足，本月底將再進口500萬顆雞蛋，未來不排除再進口更多雞蛋，以供應國內需求。