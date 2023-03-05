馬祖總共有四鄉五島，而「馬祖莒光鄉」則被稱作是離島中的離島，近日因為跑莒光鄉的貨船21天沒有運補，讓戍守前線的國軍伙房沒有肉，導致主菜變成白飯，這讓島上的阿兵哥憤怒的到西莒沙灘上烙下狠話，而國民黨立委馬文君也接獲陳情，並要求國防部查處，拍下這一幕的島民老兵背景更是驚人，是一位在當地擁有8000人臉書社團的網紅，引發討論。

國民黨立委馬文君5日在臉書上分享，一位自稱是「馬祖老兵」陳竑任在西莒沙灘上，看到有阿兵哥寫字留言抗議，「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」等語，同時馬文君也表示，已要求國防部查處！

而拍下這一幕的陳竑任，曾代表民進黨參選莒光鄉的鄉代，同時更是創辦Facebook社團「我愛西莒」的網紅，目前社團人數累積超過8000人，而陳竑任自退伍後、2000年來到馬祖施做南竿機場，2001年再到西莒做派出所、馬路和整修軍方營區，也曾經至東莒施作大埔村的馬路工程、正泰養雞場等，陳竑任曾經更表示，「來到馬祖莒光生活和做工，至今也超過20年，馬祖可說是我的第二個家了」。