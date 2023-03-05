南投縣第二選區立委補選，民進黨蔡培慧勝出，終結民進黨自去年九合一選舉後的3連敗。YouTuber桃園孫先生5日針對「民進黨在南投立委補選勝利後，全黨歡欣鼓舞。請問您？」進行網路民調，有80%的網友認為民進黨立委補選贏，但總統大選會輸；僅16%認為民進黨會一路順風，總統大選繼續贏。

YouTuber桃園孫先生5日針對「民進黨在南投立委補選勝利後，全黨歡欣鼓舞。請問您？」進行網路民調，截至5日晚上11點，已有4600人參與投票，有80%的網友認為民進黨立委補選贏，但總統大選會輸；16%的網友認為民進黨會一路順風，總統大選繼續贏；1%有其他意見；3%沒意見。

網友紛紛表示，「差兩千，只能說小勝，但是民進黨就是可以放大稱頌」、「沒有檢討面對民意！2024讓民進黨撞冰山大沉沒」、「因為接下來可能蛋漲、電費漲，...8月萬一麥卡錫來，地緣政治更動盪，我認為民進黨會輸 但未必國民黨贏」。

也有網友認為，「輸就輸了，認輸！繼續努力，總統大選贏回來」、「給國民黨一個教訓，我覺得這是好事！不然國民黨容易得意忘形」、「國民黨大頭症不要再犯了。每次當民進黨處於低潮期間，一些人又開始準備卡位，最後往往還是面臨慘敗的命運」。