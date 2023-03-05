中國最重要的年度政治活動─全國人民代表大會和全國人民政治協商會議（簡稱「兩會」）正在召開，今年最受到關注的事莫過於經濟政策，而不少在兩會中擔任代表與委員職務的大陸民間企業家動向如何，則成為另一個觀察的焦點。據外媒報導，今年進入人民大會堂的富豪們，身價超過10億美元的有81人。對比上一屆的名單發現，有47位個人財富超過10億美元的企業家不再連任代表或委員。

《英國廣播公司》（BBC）與胡潤研究院合作的調查指出，今年的代表委員中有81位個人財富超過10億美元，包括41位人大代表和40位政協委員，他們分別佔人大代表和政協委員總人數的1.4%和1.8%。

報導說，今年換屆之後，在企業家群體中，誰離任、誰留任、誰新任，或許能夠折射不同尋常的經濟信號。其中比較令人矚目的是多位網路巨頭的集體離場，比如馬化騰（騰訊）、丁磊（網易）、李彥宏（百度）、劉強東（京東）。值得一提的是，阿里巴巴的創始人馬雲，從未參加過中共全國兩會，他的最高政治頭銜止步於浙江省人大代表（2008-2012）。這段期間，網路巨頭的阿里巴巴收到巨額罰單，旗下螞蟻集團上市叫停，滴滴則從美國紐交所退市。

至於處於債務違約風暴中的房地產企業巨頭們，也有多人退場。除了問題嚴重的許家印之外，還有許榮茂（世茂）、沈國軍（銀泰）、張力（富力）等人。教培業的俞敏洪是中國民主同盟（簡稱「民盟」）的中央委員，他也不再續任全國政協委員。

根據胡潤研究院的統計，今年個人財富超過10億美元的81位代表和委員中，有50人是留任者。例如寧德時代的創始人曾毓群、李嘉誠的兒子李澤鉅、小米集團的創始人雷軍等人。另外有31位是新任的代表或委員，例如何小鵬、湯曉鷗、鄭志剛等人，其中不少都來自風頭正勁的行業，比如新能源汽車、醫藥、人工智慧等。

除此之外，香港和澳門的富豪經常成為全國政協委員或人大代表，有的甚至幾代人持續當選。比如霍英東的孫子霍啟剛、李嘉誠之子李澤鉅、李兆基之子李家傑都連任，新任的則有呂志和（銀河）之子呂耀東新任，吳光正（會德豐）之子吳宗權新任，何鴻燊（信德）之女何超瓊新任，郭炳江（新鴻基）之子郭基輝等人。