《中央社》網站驚傳當機 近午夜仍未恢復 23:482023/03/05 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國家通訊社《中央社》驚傳今（5）日晚間9時許網站當機，網友無法從網路觀看中央社新聞。有人在中央社臉書留言詢問「網站掛掉了？」《中央社》小編回覆：「資訊部門處理中」。直至將近晚間12時許，仍未恢復。 智冠集團整合 進軍海外市場 受傷選手母質疑全中運場地安全性 竹縣府回應了 桃園輔導雞場轉型 盼提升產蛋量 #中央社 #網站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全中運網球場害選手受傷 楊文科開直播曝後續處理 20:282023/03/04 體育 國戰會論壇》網路上兜售情報 才是台灣安全大問題（羅樂） 00:362023/03/04 海納百川 竹縣全中運網球選手受傷 楊文科致歉 04:102023/03/05 地方新聞 中台灣通學通勤月票 有望擴至8縣市 04:102023/03/03 地方新聞 越南新國家主席 52歲武文賞出任 04:102023/03/03 焦點新聞 農路破損多 張麗善盼中央提高補助 04:102023/03/05 地方新聞 北京強化統一領導 港澳辦可能升格擴權 04:102023/03/02 產業財經 教育部推數位學習 單一帳密可登入61個教學平台 10:282023/03/02 生活 今年就業形勢持續回暖 陸人社部：但總量壓力仍在 12:052023/03/02 兩岸 嘉市「鳳梨爸爸」來了 校園頭痛人物變圍棋小老師 10:032023/03/05 生活 虛擬貨幣詐騙 釣魚網站占最多 04:102023/03/02 產業．科技 曾是史上最年輕中央書記 武文賞當選新任越南國家主席 14:472023/03/02 國際 全中運受傷網球小將有望再戰 執委會決議延賽 21:452023/03/04 體育 車斜停路中央 三寶「花10分鐘買菜」 網搖頭：這間市場日常 19:052023/03/03 社會 新竹弊案又一樁？疑因場地凹陷 全中運網球選手「腳踝翻車」倒地 12:362023/03/03 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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