國家通訊社《中央社》驚傳今（5）日晚間9時許網站當機，網友無法從網路觀看中央社新聞。有人在中央社臉書留言詢問「網站掛掉了？」《中央社》小編回覆：「資訊部門處理中」。直至將近晚間12時許，仍未恢復。

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