物價飛漲，荷包不漲，不少民眾選擇能省則省，就有網友上網發問「有食物漲到你已經不買了嗎」，引起PTT鄉民們熱議，其中最多人已放棄購買雞排、手搖飲，也有人選擇自己煮以節省餐費。

一名網友在PTT八卦板發文表示，目前民生物價飆漲，庶民小吃也變高貴，車輪餅15元、雞排85元、大腸包小腸60元、蚵仔煎到80元，吃到飽逼近千元變得很少吃，自己去連鎖水餃會盡量少叫湯，自助餐少夾一菜，好奇詢問「有沒有以前會吃，但漲到吃不下去的食物？」

貼文引起網友熱議，其中最多人點名雞排，「還真的很久沒吃雞排了」、「雞排，超過65真的買不下去了，想吃就買雞排便當」、「雞排貴又對身體是負擔，所以不吃啦」、「雞排超過60就很少買了」、「雞排唄，不至於抵制但真的吃不起」、「上一次吃雞排還是別人請的，好久沒買了」。

也有網友認為手搖飲太貴，「手搖飲珍奶已經3年沒買了」、「珍奶超貴，只能茶加珍珠，雞排改吃雞排便當」、「很少買手搖飲，超商其實不錯喝」、「手搖飲，本來很愛喝的」、「手搖飲，以前一杯10元，現在漲幾倍了」。

還有網友感嘆物價過高，「這一波物價漲幅超有感，薪資卻沒增加」、「70塊的小吃全部Pass」、「近年漲幅太頻繁就不買」、「麥當勞肯德基，學生時沒錢都會吃，現在出社會賺了錢卻發現吃不起」、「不吃別買，就這麼簡單，省錢又減肥」。