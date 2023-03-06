新竹一名溫姓男子去年因身體不適前往急診室就診，卻趁機偷摸護理師的臀部，慘被報警移送法辦。新竹地院審結，依犯性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪，處拘役55日，得易科罰金5萬5千元。可上訴。

判決書指出，溫男2022年6月晚間因身體不適前往新竹市某間醫院急診室就診，卻趁著護理師準備替他照心電圖之際，伸出左手觸摸護理師的臀部性騷擾得逞，事後護理師調閱監視器畫面後報警處理，全案才曝光。

新竹地院審理時，溫男坦承自己的確為監視器畫面中躺著的男病患，但否認性騷擾護理師，稱當天自己全身都在顫抖，是無意識中手掉下去，又伸上來時無意中碰到A女，當時有跟A女說不是故意的，真的對不起。

但法官勘驗A女的證詞以及監視器畫面後，認定溫男的確伸手觸摸A女的臀部，溫男不僅不尊重護理人員的專業，只為了逞個人私慾，趁機偷摸對方的臀部，對A女心理造成傷害，酌情後，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，判拘役55日，得易科罰金5萬5千元。可上訴。