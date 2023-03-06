駐守西莒島的阿兵哥在沙灘上留字「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」、「不要罐頭」！（翻攝自陳竑任臉書）

駐守西莒島的阿兵哥在沙灘上留字「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」、「不要罐頭」！（翻攝自陳竑任臉書）

駐守西莒島的阿兵哥在沙灘上留字「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」、「不要罐頭」！（翻攝自陳竑任臉書）

離島中的離島馬祖莒光鄉由於運補的貨船已21天未靠港補給，駐守的阿兵哥已多日不知肉味，故模仿遭遇船難的人在沙灘留字「S.O.S」，在西莒沙灘上寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」、「不要罐頭」，強烈表達對目前伙食的不滿及對肉的渴望。5日網友將照片貼上臉書，不少在馬祖當過兵的網友紛紛留言，表示感同身受。

國民黨立委馬文君接獲陳情後，立即要求國防部查處，不能讓戍守前線的國軍弟兄沒肉沒蛋吃！ 她質疑說，除非天候因素，否則船公司怎麼可以不運補？在台海情勢險峻情況下，還要戍守前線的軍人在社群以爆料的方式來求救，那麼三軍統帥和國防部還有甚麼底氣，讓家長放心孩子兵役延長。浪大船不開和委外補給船壞了，都不是理由。

民進黨連江縣黨部主委李問也透過臉書表示，離島的物資運送，面臨長期的困境。今天收到馬祖莒光鄉親的陳請，表示莒光貨船已經20天沒開，莒光商店和民生物資已經大受影響，觀光季也即將到來，恐怕連旅客的桌菜都無法完成，導致許多莒光的居民非常擔心與焦慮。

李問指出，馬祖在秋冬之際，確實很容易因東北季風影響到船期，馬祖的鄉親都知道，主政者也都很明白。然而，很難令人接受的是，明明大家都知道有這種風險，卻仍無作為，一再讓斷糧的事件發生？

去年10月，莒光就因停航20天，出現了民生物資缺乏的情況。當時就對連江縣政府和莒光鄉公所提出質疑，面對特殊情況，為何縣府不能積極協調，讓南竿-莒光的客船，例如南北之星、東海明珠，先緊急運送部分民生物資到莒光，解決燃眉之急？

李問說，很可惜，同樣的困境一再發生，為何遲遲無法解決？到底是主政者無心？還是在協調船隻上，遇到什麼問題？連江縣政府必須要盡速向莒光的鄉親說明，並拿出有效的解決辦法！