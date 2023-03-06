被自己的爸爸綠了，任誰都難以接受。印度拉賈斯坦邦一名男子日前向警方舉報父親從事非法工作、偷走他的2輛車，甚至誘惑他的妻子並私奔，留下他與只有6個月大的女兒。

綜合外媒報導，來自本迪區（Bundi）西羅村（Silor）的巴萬（PawanVairagi）結束外地工地返家時，驚覺老婆與爸爸拉梅什（Ramesh Vairagi）私奔，自己的2輛車也不翼而飛，立刻又氣又急的到警局報案，並向員警傾訴一直以來對父親的不滿、舉報對方從事非法工作，還深信老婆是無辜的，若不是被爸爸引誘，妻子是不會拋下他與兩人只有6個月大的女兒。

巴萬事後指控警方「沒有認真看待此事」、「沒有積極辦案」，對此，當地警局回應正積極嘗試找到這對身分特殊的亡命鴛鴦與2輛被偷走的車，同時基於保護當事人立場，不公布名字以外的其他細節。其實，拉賈斯坦邦之前也發生過類似事件，一名40歲婆婆因為與女婿墜入愛河，便與對方聯手灌醉丈夫後和女婿私奔。

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