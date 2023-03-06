喜歡棒球的朋友們近來一定有注意到各媒體播出的2023世界棒球經典賽預賽官方影片以及由本土天團玖壹壹拍攝的主題曲影片，都有台灣運彩鮮明的LOGO以及運彩兄妹(大運哥、小彩妹)的參與，台灣運彩首度贊助棒球經典賽，希望這樣一個重要且受大家喜愛的賽事能夠在台灣舉辦，大家可以近距離地欣賞精彩賽事。本屆經典賽中華隊首戰將於3/8(三)對上巴拿馬，由巴拿馬籍洋基隊傳奇守護神李維拉(Mariano Rivera)擔任開球嘉賓，並為台灣運彩客戶舉辦專屬簽書會，同時也會出席指導台灣運彩冠名的公益棒球訓練營。本屆經典賽總計47場，遍布台灣時間的凌晨、早上、中午以及晚上，喜歡棒球的朋友們可以一場接著一場欣賞精彩賽事，經典賽的賽制在運彩投注時有沒有什麼要特別注意的地方，今天利用這個機會來跟大家談一談。

2023世界棒球經典運彩投注眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。（林勝發攝）

台灣運彩首度贊助世界棒球經典賽

2023第5屆世界棒球經典賽

經典賽賽制在運彩投注時要特別注意的3個地方

首先是「突破僵局制」，比賽打完9局平手進入延長賽後，於第10局即採取所謂的「突破僵局制」，一開始在無人出局的情況下，由攻擊方上一局的最後出局者先站上二壘後再開始進行比賽，有助於攻擊方快速得分，突破僵局，上下半局結束後，如果還是平手，以此類推，直到分出勝負為止。一般來說如果進入「突破僵局制」，由於雙方都是從二壘有人且無人出局的情況下開始，容易得分，比賽結果就容易呈現「大分」，因此在場中投注時，大家可以特別留意。

突破僵局制

其次是「比賽提前結束」，兩隊若於5局差距達15分，或於7局差距達10分，主審裁判會宣布提前結束比賽。依據運彩的投注規範棒球的法定比賽時間為一場棒球比賽依主辦單位規定至9局上(如主隊領先)或9局結束的比賽時間，加計因比賽時間結束時平手而進行加賽以決定勝負的延長賽時間；在國際賽事時，引用比賽提前結束之規定，若賽事未完成9 局(或9 局上)而經主辦單位或裁判裁定已完成比賽時，該場比賽即視為已完成法定比賽時間。因為經典賽屬於國際賽事，所以如果兩隊比數差距過大而提前結束比賽，依投注規範該場比賽的投注仍為有效，所以不要隨便把投注的彩券撕毀，如果有中獎記得要去兌獎喔！

「比賽提前結束」

最後就是「投手投球數限制」的規定，投手預賽1場最多用球數為65球，進到8強淘汰賽放寬為80球，4強準決賽及決賽則更進一步地放寬為95球，當達到最多用球數時，如果打者尚未出局或上壘，投手可以繼續投球直到該席打次出局或上壘；投手投滿50球以上，必須強制休息4天，投滿30球以上也必須休息1天，如果連續兩天出賽，儘管皆未投滿未滿30球，亦須休息1天。因此在場中投注的過程中，大家可以觀察具有壓制力的投手是否因「投手投球數限制」而提前下場，如果接替的投手壓制力不足，此時另一方得分的機會就會增加，投注運彩時可以納入參考。