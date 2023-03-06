童年的廚房是公寓一樓向後面山腳荒地延伸出去的半違章建築。後門一開是母親養雞的小院，那裡有一棵從不結果的木瓜樹；屋頂是塑膠波浪板，陽光好時不必開燈廚房裡就很亮。一架簡陋的洗槽，一台兩口的爐灶─一家人的生活就從這裡展開。

清晨透亮的陽光中，是父親上工前炒蛋炒飯的香氣；下著雨的黃昏，是我坐在小板凳上，或幫忙擇空心菜，或掐黃豆芽的時光。伴著單調的雨聲，時間那麼悠長，日子那麼簡單。春日有用自摘的香椿芽炒的蛋，初夏有幾大盆粽葉、糯米與醃在醬油裡的豬肉，秋天裡有手揉的南瓜饅頭，冬天時有全家一起包的瓠瓜水餃。小小的廚房裡是一年四季的日子，是清貧時代的樸素與現實，食物的香氣與家人的笑語讓它充滿沉靜而從容的輝光。

婚後，我有了自己的家，如何改裝北市舊公寓裡的三坪小廚是最讓人費心的。妻不喜歡陰暗，我希望沒有阻隔。我們將一面外牆改成玻璃磚牆，企圖讓光影透進來；地磚與櫥櫃選用飽和度高、對比鮮明的顏色；在眾人的反對聲中打掉室內牆，用一張小吧台代替餐桌，勉強算作廚房與客廳的分界。

那是新婚生活的浪漫。長輩們總覺得廚房這樣敞著，油煙勢必瀰漫全屋，因此我們摒棄了煎、炒、炸，而多採取燙、燉與蒸這些比較簡單、少油的烹飪方式。每天黃昏，我們閒坐桌邊，一碟茶蒸豆腐，一碗馬鈴薯燉肉，一盤淋上橄欖油的燙青菜或蘆筍，再配一杯冰啤酒與一曲孟德爾松的《無言歌》，一天就這樣安逸地流淌過去。

曾有經濟學家鑒於都市生活過於繁忙，許多都市家庭以外食為主，認為廚房是最浪費的閒置空間，因而主張設計一種沒有廚房的住宅，以達到更經濟的空間利用。細思這個概念，其實不無道理。分工細緻的時代，一日所需都可假手他人，廚房這象徵親手調製、自我斟酌的操作概念，或許已和「夜雨剪春韭」「洗手作羹湯」這類古典風情一同漸成陳跡了。但廚房真的只是一個烹煮食物的場所嗎？

日前，H教授送我一台她夫家代工的手動義大利切麵機。一日，妻女買來小麥粉，我們一家三口在小廚房堆出麵粉山，打下雞蛋，拌入橄欖油和玫瑰鹽，漸漸揉出豐軟嫩黃的麵團，擀成麵蛇後推入機器，有節奏地手搖轉輪，螺旋狀的義大利麵就紛紛落在了大瓷碗中，孩子對自己製成的麵頗感驚奇。窗外暮色低垂，我想在此刻，多少廚房撚亮了暈黃的燈，多少爐頭溫暖了疲倦的心。飛揚的麵粉與番茄肉醬熬出的香味，使我突然想起遙遠的童年時光，原來廚房不只是一個烹調空間，更重要的是它維繫著人們對家的情感與記憶。平凡的人間煙火無可取代，正是因為幸福真正的滋味就在其中。

(海城樓／摘自廣西師範大學出版社《細味人間》一書，圖／韓磊)

本文作者:徐國能

(本文摘自《讀者雜誌3月號》)