台北一名補教女老師撇下男友與人夫發展不倫戀，2人不僅一同到澎湖遊玩，女老師更傳訊誇他「你很會性生活」，而人夫也允諾離婚後會跟她結婚同居，未料2人對話被正宮發現，氣炸向女老師提告求償百萬；法官認為女老師侵害正宮配偶權，應賠償給付20萬。

據判決書指出，正宮主張與丈夫結婚逾14年，育有2名未成年子女，小三自2020年9月間起至同年底她離婚前，與丈夫交往，嚴重破壞她的家庭、侵害她的配偶權，因此向她提告求償100萬元。

法庭審理時，小三辯稱，正宮未經人夫同意，違法取得其手機內之照片及訊息，不得作為法庭證據；而她與人夫也無不正當男女關係，是人夫曾稱他已離婚，因此她並無侵害正宮配偶權。

法官勘驗2人對話紀錄，發現小三曾傳訊「你愛愛也很有精神、你很會性生活」、「今天那個過動男孩躺在地上在我裙子附近…唉」，而人夫曾傳訊「我在算計，怎麼樣能趕快處理好」、「我很高興妳去澎湖陪我」、「我說的是我們住在一起好嗎，是結了婚住在一起」，顯見2人間以親密言語互訴情意，且人夫曾向小三表達想與其結婚同住。

另小三曾因人夫陪小孩而未及時回訊，怒斥其「你辦不到，且你有家室」、「我有男友，你有家庭，這樣你可以最輕鬆、都不用離婚」等語，顯見小三明知對方有家庭且尚未離婚，已侵害正宮配偶權，法官判其應給付正宮20萬元。