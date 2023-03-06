國外網友近期流行一種說法，指出矮個子可能更長壽，專家表示，過去確實有研究得出矮個兒更長命的結論，一個可能原因是，身高愈高的人，身體需要進行更多細胞複製的過程，可能更容易消耗身體。

美媒CNBC報導，根據2003年一份追蹤數百萬死亡案例的研究，身高愈高與壽命呈現負相關，研究指出，愈矮、體型愈小的人，死亡率愈低，尤其在中年過後，罹患與飲食相關的慢性疾病機率愈低。另一份義大利軍隊研究發現，身高矮於5英呎4英吋（約165公分）的士兵，平均壽命比更高的同袍多2年。

Shorter people may live longer than most—and the reasons why may surprise you https://t.co/irBE3iUcGl — CNBC Make It (@CNBCMakeIt) March 4, 2023

鑽研健康與壽命的法國人口統計學家羅賓（Jean-Marie Robine）表示，上述現象的生物學可能解釋是，當身高愈高，身體需要進行更多的細胞複製過程，這個過程會更快耗盡人體。

哈佛大學醫學院葛倫衰老生物學研究中心（Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research）主任辛克萊（David Sinclair）表示，研究顯示身高確實有影響，他說女性的身高與較長的壽命恰恰相符。

根據「用數據看世界」（Our World In Data）資料預測，全球女性平均身高為159.5公分，辛克萊指出，男性、女性身高有別，主要在於體內生長激素含量不同，女性生長激素較多，而生長激素含量又會影響壽命。

不過生長激素分泌量較高並不是女性普遍較長壽的唯一原因，羅賓認為，女性較男性長命，其中原因在於女性更能抵抗困難，女性可能也會認為對孩子有責任，必須變得更強壯，因此能比男性撐得更久。

他說只要男性保持身體健康、沒有行動不變，死亡率也會和女性相當，不過他也觀察到，一旦男性健康狀況不佳，生存能力就會變得很差，但是女性即便處在不佳的身體狀態下，抵抗能力仍較頑強。