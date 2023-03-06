星座專家唐綺陽分析3/6~3/12星座運勢，土星將在本周二（3/7）進入雙魚，以群體共識與集體潛意識為導向，未來兩年半，必須在無能為力的變化中尋找突破，因此保持信念很重要，也造成心理學及身心靈相關事務崛起。

除此之外，火星和冥王星正在衝刺中，火星人牡羊和土星人天秤、摩羯以及冥王星人天蠍這4個星座，生涯會有重大變化，可能出現新的想法、心念上的轉變，將做出決定、走入下個階段。

星象影響：土星進雙魚、火冥衝刺中

【累的：巨蟹、射手、摩羯、雙魚】

巨蟹：花心思應付不熟悉事務，感情上避免得失心太重

射手：工作卡關要放慢腳步做調整，情感需突破挑戰

摩羯：事業緊鑼密鼓進行中，面對感情的現實層面

雙魚：情緒狀態影響工作，愛情問題可參考家人意見

【穩的：牡羊、處女、天秤、天蠍】

牡羊：職場避免不當同情，適時幫助對象增加機會

處女：工作上尋找專業人士合作，職場戀情機會高

天秤：事務決策易獨斷獨行，感情穩定有安全感

天蠍：關心晚輩互動良好，面對另一半表現孩子氣

【讚的：金牛、雙子、獅子、水瓶】

金牛：耐心面對往來溝通，愛情重視價值觀相同

雙子：事業上居主導地位，願意協調增添桃花運

獅子：冷靜選擇務實的事業選項，打扮增加戀愛機會

水瓶：在專業領域發光發熱，感情上避免不解風情