馬祖莒光鄉近期因缺乏肉品，駐守的阿兵哥們吃了好幾天白飯加罐頭，近日有官兵在防區沙灘寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等字樣抗議。馬防部雖承諾6日將緊急運補，但PTT鄉民仍開酸「還沒開戰就缺糧，笑爛」、「根本不用打，不讓你運補就居居了」、「難怪投蔡培慧，這樣南投就不缺了」、「中國：我什麼都還沒做耶？」、「最怪異的是搞了那麼久要上新聞了才要用」、「用滷肉飯就可以攻下馬祖」。

近日在離島中的離島馬祖莒光鄉，有阿兵哥在沙灘寫字抗議「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」、「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」。此外，爆料公社也有馬祖阿兵哥表示，伙食補給船已經一個月沒開，大家都快撐不下去，形容是「被斷糧的馬祖，國防部放棄的外島」，呼籲軍方能協調空軍C-130運輸機協助運補。國民黨立委馬文君接獲陳情，要求國防部立即查處，不能讓戍守前線的國軍弟兄沒肉沒蛋吃！

馬祖防衛指揮部5日表示，負責運補冷凍副食的軍租民船，近期因海象不佳延航，復因故障維修，致無法前運冷凍副食品，防區現有肉類均採各島就地採買，莒光地區貨源有限，且廠商供貨亦有不穩情形，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足，網傳所稱僅有白米並非事實。現已協調南竿肉商6日調撥冷凍肉品撥補莒光地區，將以C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需。

PTT鄉民表示「抗中保台最前線搞成這個樣子？」、「覺青：開戰怎麼辦，這樣一點就受不了」、「對面丟幾顆饅頭就可以讓馬祖投誠回歸了」、「閉嘴，我們有最挺最頂的政府」、「」、「投敵啊，可能吃得到肉」、「難怪投蔡培慧，這樣南投就不缺了」、「那可以預見兩邊開打後外島會守不住」、「根本不用打，不讓你運補就居居了」、「綠色執政超頂的」、「還沒開戰就缺糧，笑爛」、「魚罐頭也是肉，不要太不滿」。

還有人說「一人發一根釣竿」、「對岸都還沒封鎖就慘成這樣XD」、「覺青：馬祖送給對面啦」、「民進黨執政，真的是品質保證，至於是什麼品質？不好說」、「中國：我什麼都還沒做耶？」、「馬祖網路不是要斷到4月中」、「那個還在摸貓吃法國餐的會震怒嗎」、「外島不缺牛肉罐頭吧？其實蠻好吃ㄉ」、「前方吃緊，後方緊吃」、「最怪異的是搞了那麼久要上新聞了才要用」、「我看阿共用滷肉飯就可以攻下馬祖」。