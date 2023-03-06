《全動法》擴權引爆全民反彈，《日本經濟新聞》關於我退役軍官9成賣情報的不實報導也惹來全民炸鍋，更讓退輔會主委馮世寬氣到飆五字經。前立委蔡正元5日在《新聞大白話》節目表示，閣揆陳建仁不鬆口下架，顯然《全動法》應該是蔡英文的意思，國防部不願意承擔責任。至於《日本經濟新聞》很少看到錯誤訊息，這消息應該是民進黨當局某人放出去的，消息來源就是你民進黨政府，所以《日經》有恃無恐遲不道歉。

蔡正元揶揄表示，《全動法》應該是蔡英文在她的官邸裡面，蹲在桌子旁邊，蹲在地上跟官員沙盤推演出來的，總統欽定的，總統御定的，就像古代講的奉天承運、總統詔曰的一個法律，怎麼可以隨便下架呢？

「有一個原因啊，大家反彈得很厲害啊！」蔡正元提到，奇怪，蔡英文對16歲以上，不管男孩子女孩子，都要列冊作為當兵動員的一個法律，怎麼會這麼樂見其成？顯然下架不是真的她的希望，因為蔡英文並沒有說要下架，應該是國防部怕到了，國防部不願意承擔責任，要問蔡英文比較清楚。她現在當然躲起來，凡事就是躲起來，有事就是別人的事。

蔡正元指出，《日本產經新聞》偶爾會報導一些有的沒有的錯誤訊息，但是《日本經濟新聞》很少看到有什麼錯誤的訊息。所以《日本經濟新聞》這一則消息應該是民進黨當局某人放出去的，所以《日經》有恃無恐，你們告訴我的，為什麼要我道歉呢？消息來源就是你民進黨政府啊！

「他當然不會講嘛，但是老神在在！」蔡正元強調，再加上蔡英文政府的態度也模稜兩可，外交部去抗議一下，叫駐日代表去呈遞一個抗議。奇怪，他們立委馬上說要清查，這不是一條龍中間被打斷了嗎？打斷的環節應該就是馮世寬主委，馮世寬可能沒有在他們那個核心圈裡面，搞不清楚狀況，出來就罵了五字經以後，群情激憤，把整個情勢給扭轉過來。

蔡正元說，至於說什麼要把《日經》趕出去，你們大家每天在看那個日經指數，不太可能。「所以我覺得，根本就是民進黨政府放出去的消息！所以，不要去講別人！」