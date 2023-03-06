南投立委補選民進黨蔡培慧以約2千票差距勝出，國民黨林明溱這一敗暫挫藍營士氣。民進黨主席賴清德也在最新民調中表現亮眼，加深憂慮。但媒體人韋安則認為，若情勢輪到藍營2024大熱門、新北市長侯友宜亮牌時，他會提出以「三平三安」為目的的具體論述，用新北正發展進步的政績證明他說得到也做得到，且道德高度和人設優勢也是台灣人在內外危機焦慮下的生存和避險選擇。民意浪潮在後面，國民黨根本不用急！

「根本不用急！民意浪潮在後面？」韋安表示，即使對手先起跑，就算民調一時超過，也不用去擔心。「輪到」侯友宜時，他起碼有3大優勢與對手比拚：一，他會提出「以國家及人民利益為最大優先」，和尊重專業為前提，追求台灣「社會公平、兩岸和平、國家泰平、人民安心、社會安定、國家安全」，「三平三安」為目的具體論述。

二，用他40年來，讓人看得見的各樣政績，加上新北正在發展進步的「進行式」，來證明他能「說得到，也做得到」，對自己論述和政見的兌現能力。

三，侯的責任心、正直和善念，具有「道德高度和人設優勢」。讓台灣人把他可以視為，當前外在危機和內在普遍焦慮之下，生存和避險選擇。

韋安指出，一向溫和務實，也不喜歡創造搏人眼球的議題，侯友宜就像「白開水」。目前台灣大環境，和內外綜合因素，對曾以槍為伍，捍衛國家、保護人民多年，由警轉政的侯友宜是有利的。他有真槍實彈的「準戰爭」經驗，看盡生死始終不忘初心。

韋安強調，國民黨人已認為侯友宜是2024，可以代表藍營的「最穩」人選。而人民眼中，侯也是讓人最有「安全感」，在詭譎多變風險徒增世局下，「最穩」的選擇。無論一對一，或三腳督，當侯友宜義無反顧地投入2024，不管多晚，他所能捲起「民意浪潮」，會把所有的阻礙沖散。