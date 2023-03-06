馬祖近期因缺乏肉品，駐軍吃了數日白飯加罐頭，國民黨立委馬文君接獲陳情指出，馬祖阿兵哥寫在沙灘的抗議「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」、「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」，要求國防部立即查處，不能讓戍守前線的國軍弟兄沒肉沒蛋吃。此事引發陸軍司令徐衍璞及國防部長邱國正震驚，立刻下令協調肉商撥補冷凍肉品到莒光，立院國防委員會委員，也將在今天針對此事質詢邱國正。

國防部深夜回應表示:一、負責運補冷凍副食之軍租民船，近期因海象不佳延航，復因故障維修，致無法前運冷凍副食品，防區現有肉類均採各島就地採買。

二、莒光地區貨源有限，且廠商供貨亦有不穩情形，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足，網傳所稱僅有白米並非事實。

三、本部獲悉後，已協調南竿肉商明（6）日調撥冷凍肉品撥補莒光地區；另司令部對於官兵生活照顧極為重視，針對後續軍租民船仍有延航之虞，明日將以C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需。