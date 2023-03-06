美國前馬里蘭州長霍根今天表示，不會爭取2024年共和黨總統候選人提名。霍根是共和黨內對前總統川普批評最嚴厲人士之一。

66歲的霍根（Larry Hogan）在「紐約時報」（The New York Times）撰文指出：「我絕對不會為了賣書或為了替自己喬內閣職位而去角逐總統。我早就說過，我關切確保共和黨未來甚於確保我自己在共和黨內的未來。那也是我為何不會尋求共和黨總統提名的原因。」

霍根的決定無異承認了共和黨內存在某種氛圍，也就是儘管黨內許多人正思考如何擺脫川普時代向前行，如此直言不諱批判川普的作法，在黨內初選中恐怕沒有巿場。

包括懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney）、伊利諾州聯邦眾議員金辛格（Adam Kinzinger）等其他較受矚目的川普對手此刻看不出有參選跡象。這使得川普目前仍是黨內初選早期階段的領頭人物。

除了川普之外，目前宣布投身共和黨內初選的還包括前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、密西根州商人強生（Perry Johnson）。（譯者：何宏儒）1120306