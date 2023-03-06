這起妨害性自主案件，高雄市警方約詢後，已將嫌疑人送辦。（取自臉書）

孫姓房仲12年前在高雄爬陽台闖入貌美鄰居家中持刀性侵，被判刑11年；4年前他假釋出獄，用假名重起爐灶，還取得單月百萬經紀人殊榮。今年初他假釋期滿1周後，約女同事單獨唱歌，疑趁機下藥，送對方回家性侵得逞。女子血液驗出毒物反應，高雄警方已將孫依妨害性自主罪嫌送辦。

48歲孫姓男子在高雄房仲界頗有名氣，綽號「阿三哥」，他用假名跑業務，業界都不知他2011年曾覬覦同社區的妙齡女子美色，爬牆闖入女子15樓住處陽台，進屋持刀性侵得逞，當時媒體稱他「蜘蛛狼」，被判刑11年。2019年他假釋出獄，在高雄某房仲加盟店任職。

被害女子「小琳」向本報記者控訴，她去年底從台北前往高雄租屋，到該房仲公司上班，劉姓女店長曾叮囑：「如果有同事性騷擾妳，一定要先跟我說，別跟其他人講。」她不懂什麼意思。

然而，今年1月12日，原本沒互動的孫突然加她LINE好友，約她去KTV唱歌，「他是前輩，說想聽我唱歌，我沒多想就去了。」竟是惡夢的開始。

當晚只有他們兩人，她不想喝酒，但孫硬拗她喝了2個果汁杯的紅酒和半壺可樂，沒多久她癱軟暈眩、嘔吐，孫藉口關心，送她返家，到家門後，孫不顧她的拒絕，執意跟進門，對渾身無力的她伸狼爪，「我意識不清，只記得一直說不，但他還是硬來。」

孫犯案匆忙離開，小琳又痛又暈，哭著坐上6樓的陽台外牆，羞憤地不斷哭喊。警消接獲鄰居報案趕往勸阻，並在樓下鋪設氣墊，員警不斷勸她別衝動，但受傷的她萬念俱灰，聲淚俱下與警消對峙1個多小時，期間友人致電、員警敲門苦勸「深談」1小時，終於讓她打消念頭，由員警陪同送醫。

她驗傷後連夜對孫提告，警方要她指認對象時，她一度認不出人，此時她才赫然發現，孫竟用假名，且孫有性侵服刑的前科，性侵她前1周才剛假釋期滿。她懷疑被迷姦，高醫替她抽血送驗，警方上月初約談孫到案，他否認迷姦。上周鑑驗報告出爐，證實小琳當時血液有3級毒品和鎮定劑陽性反應，全案由高雄檢警偵辦中。

更令小琳無法接受的是，案發後她告知女店長，對方直覺就回：「是阿三嗎？」研判早知孫有性侵素行，卻沒提醒女同事防範。她說，最離譜的是，女店長竟藉口她過去有緩刑記錄，「良民證」不符規定，「隱瞞犯罪紀錄」，逼她離職，反倒是有重案前科的孫至今仍留在店裡。

她告訴本報記者，如今自己焦慮症加重，還被診斷思覺失調，每天嚴重手抖、恐慌，但加害者仍逍遙法外。且事後發現，高雄也有女房仲疑似被孫性侵過，但選擇隱忍。日前她寫信向高雄市府陳情，淚訴：「不願再有其他人受害。」盼市長陳其邁幫他討公道。

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