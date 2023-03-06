希臘上週火車對撞事故釀成至少57人罹難，涉案的拉里薩火車站值班站長的辯護律師表示，站長今天出庭應訊，遭到羈押候審。

路透社報導，希臘2月28日發生2列火車相撞重大意外，一列載有350幾人的客運火車與一列貨運火車在中部拉里薩巿（Larissa）附近行駛在同一條鐵軌上而對撞，造成至少57人死亡，是希臘歷來最嚴重火車事故。站長於3月1日被捕。

59歲的站長於2日被以妨礙運輸和危及生命等罪名遭控重罪，他的姓名依法不得公開。這名站長今天針對相關指控出庭應訊。

辯護律師潘查齊迪斯（Stefanos Pantzartsidis）告訴記者：「因為這起案件的重大程度，這是可以預期的。」他並表示，站長「心力交瘁」，但仍毫不畏懼地對法官坦白以告。

律師2日曾表示，他的當事人願意承擔「符合比例」的責任，但是還有其他因素造成這起災難。不過他未就此詳述。

希臘鐵路工會對於安全標準不斷下滑，置乘客和鐵路員工於風險之中，早已長期詬病。（譯者：何宏儒）1120306