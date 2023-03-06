極右翼愛沙尼亞保守人民黨（EKRE）目前以15.7%得票率居次。
路透社報導，選舉結果應該可以確保卡拉斯（Kaja Kallas）的改革黨（Reform Party）繼續執政愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）。
如果此一選舉結果得到確認，45歲的卡拉斯成功籌組聯合政府將可鞏固這個波羅的海國家的親歐路線，擁有130萬人口的俄羅斯西鄰愛沙尼亞接納烏克蘭難民的政策也將有以為繼。
最終選舉結果可望於當地時間子夜時分揭曉。（譯者：何宏儒）1120306
愛沙尼亞今天大選，據選務當局的數據，在目前已開出的92.4%選票中，總理卡拉斯的中間偏右改革黨獲32.0%，保持領先。這個最堅定支持烏克蘭的歐洲國家政府之一應可繼續執政。
極右翼愛沙尼亞保守人民黨（EKRE）目前以15.7%得票率居次。
路透社報導，選舉結果應該可以確保卡拉斯（Kaja Kallas）的改革黨（Reform Party）繼續執政愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）。
如果此一選舉結果得到確認，45歲的卡拉斯成功籌組聯合政府將可鞏固這個波羅的海國家的親歐路線，擁有130萬人口的俄羅斯西鄰愛沙尼亞接納烏克蘭難民的政策也將有以為繼。
最終選舉結果可望於當地時間子夜時分揭曉。（譯者：何宏儒）1120306
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