新北市淡水區以優美風景和豐富歷史文化聞名，金色水岸自行車道末端更藏著絕美秘境，該處緊鄰大海與潮間帶，還曾吸引丹頂鶴一家駐足而引發關注，這裡原為垃圾焚化爐預定地，如今焚化爐已無需求，當地民眾原期待能回歸自然、成為公園，盡可能補償生態，不料內政部營建署卻規劃成為產業專用區，準備賣給財團牟利，民眾怒轟營建署「想錢想瘋了！」希望能以環境為最優先考量。

3月2日傍晚，記者在當地環保教育老師陳江河，以及新北市議員鄭宇恩的帶領下抵達深藏於淡水新市鎮的絕美秘境，只見夕陽天光灑落在瀲灩海面上，滿目所及皆是美不勝收的耀眼光芒，少數遊客在此親水嬉戲，還有當地人悠閒垂釣，整體氛圍彷彿是大隱於都會間的世外桃源，這樣的美景看在陳江河眼中，卻有種說不出口的心痛。

「海尾仔」潮間帶本該連綿數公里，部分海岸線卻因新市鎮工程而遭填平，強烈對比讓當地居民十分心疼。（圖／巫冠瑩攝）

「這片海岸線原本更長，被填海造陸平掉了，海龜的家也沒有了。」陳江河提到，此片美景本該連綿數公里，但因淡水新市鎮的興建，海岸從1994年開始遭築堤填海建出40公頃新生地。而當時淡海新市鎮的汙水和垃圾被要求「自己處理」，該地部分成為汙水處理廠，剩下13公頃的地目則為垃圾焚化爐用地，當地民眾眼睜睜的看著怪手將潮間帶填平，生活其中的小章魚、珠螺等小生命被掩埋在沙土中，海底的珊瑚再不得見天日，綿延的海岸線也遭殘忍斬斷。

所幸經過20年的環境教育後，如今垃圾量不如預期龐大，焚化爐無使用需求而停止興建，當地民眾則振奮不已，以為終於能將這片區域回歸生態，營建署竟於上（2）月中舉辦說明會，向大眾解釋該片土地的新用途，政府的決定卻再次讓他們失望。

「營建署沒有想修補過去的錯誤決策，反而要把這邊做產專區來賺錢！」陳江河說，營建署在說明會上表示，新市鎮的基金不足，希望將該地規劃成產業專用區，目前最大的可能應是成為各財團的倉儲中心，淡江大橋建好後便能直通台北港轉運，而這片土地將成為企業所有，「根本是想錢想瘋了！」

新北市議員鄭宇恩希望焚化爐預定地改為濕地公園，讓海岸線回歸大眾，別成為特定財團的私產。（圖／周志龍攝）

「現在終於有一個彌補的機會，應該要以環境做最大的考量。」鄭宇恩也對營建署的決定持反對態度。她提到，汙水處理廠的廢水如今直接排到旁邊的公司田溪口，營養鹽過多導致藻類大量孳生，倘若該地能成為濕地公園，讓水資源能進一步的淨化，對環境和生態都會是最好的選擇，希望營建署能亡羊補牢，讓海岸線回歸大眾，別成為特定財團的私產。

營建署新市鎮建設組回應表示，曾在當地做過調查，確認新市鎮的產業專用區較缺乏，才會選擇將地目變更為產專區，而產專區涵蓋的選項多元，並不僅等於工廠，包括圖書館、社福中心等大型公共建設都是選擇，今年上半年將再與地方民眾溝通以達成共識。

海尾仔潮間帶生態豐富、水質乾淨，民眾常在此撿拾小章魚或珠螺，更是孩童環境教育的最好課堂。（圖／周志龍攝）

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