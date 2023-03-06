新北市淡水區金色水岸自行車道末段藏有當地人才知道的絕美秘境，而該片海岸線原連綿數公里，過去曾有綠蠵龜來此產卵，部分潮間帶卻因淡水新市鎮的興建，遭規劃成焚化爐用地而被填平，導致綠蠵龜返游時「無家可回」，當地民眾盼望該片新生地能回歸生態，為下一代保留珍貴的自然環境。

據了解，該片海岸線舊名為「海尾仔」，坐擁海天一線的絕美風景，原是當地人才知道的秘境，附近民眾在此垂釣，或採集珠螺、小章魚等潮間帶生物維生，過去更有綠蠵龜等保育類動物來此產卵歇息，在生態保育上擁有重要地位。

眼見在淡水出生的綠蠵龜「找不到家」，當地環保教育老師陳江河十分心痛，呼籲將環境回歸自然。（圖／周志龍攝）

但新市鎮在1994年興建，該片海岸線被規劃成汙水處理廠和垃圾焚化爐，部分潮間帶遭築堤填海，興建出約40公頃的新生地，也因此導致返鄉的綠蠵龜「找不到家」。

「20多年前還有2隻綠蠵龜受困，之後這邊就沒看過牠們了。」當地環保教育老師陳江河表示，1996年在築堤造地時，該處還曾發現2隻綠蠵龜受困，此後就不曾再見過綠蠵龜的身影，而綠蠵龜習性特殊，長大後必須要回到故鄉產卵、撫育後代，陳江河懷疑這2隻綠蠵龜原是在此出生，重回故地卻發現此處「面目全非」，棲息地已遭全數破壞，最終只能帶著遺憾與心痛離開。

所幸該塊新生地也因無人打擾而繁衍出豐富生態，在「烏龜不下蛋」後，丹頂鶴一家四口在2008年驚喜來訪，該家族原在金山棲息，疑受驚嚇而飛離，原以為牠們就此離開台灣，沒想到兩隻親鳥帶著一大一小的雛鳥選擇落地淡水，在當地形成絕美風景，如今仍讓愛鳥人士念念不忘，也顯現此處在環境保育的重要性。

而垃圾焚化爐如今因需求消失而取消興建，淡水居民原期望能回歸生態、補償環境，讓當地成為濕地公園，營建署卻將該地規劃成產業專用區，可能成為各財團的倉儲中心，當地民眾則氣憤不已，目前正發起抗議，希望營建署亡羊補牢，為下一代保留珍貴的自然環境。

新市鎮焚化爐預定地過去曾吸引丹頂鶴一家4口在此駐足，環保學者期望該地能回歸自然，營建署卻規劃成為產業專用區。（圖／讀者提供）

陳江河強調，雖然這裡的潮間帶已成陸地，烏龜不會回來了，但是還可以成為濕地公園，新北市政府有足夠的技術將這裡打造成人工濕地，例如新北市樹林地區的鹿角溪人工溼地，就是一個很好的案例，只要增添植栽、挖些溝渠，讓水留在這裡，就可以形成一個生態，2008年丹頂鶴一家四口到此棲息，就可證明這裡的生態是OK的、鳥類是會回來的。此外，建立人工溼地還能淨化汙水處理廠排放的廢水。

「不要再進一步開發了，只要能回歸自然，就是最好的狀態。」陳江河語重心長地說。

營建署新市鎮建設組回應表示，曾在當地做過調查，確認新市鎮的產業專用區較缺乏，才會選擇將地目變更為產專區，而產專區涵蓋的選項多元，並不僅等於工廠，包括圖書館、社福中心等大型公共建設都是選擇，今年上半年將再與地方民眾溝通以達成共識。

更多 CTWANT 報導