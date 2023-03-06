許允樂和大13歲的老公張兆志結婚五年多，夫妻倆各自都在兩性領域發展不錯，張兆志因為兩性話題在臉書累積112萬粉絲，相當驚人，而許允樂也在2017年出書《只是想活得漂亮》，近幾年北中南勤跑同名講座。本月中旬時報周刊CTWANT讀者在高鐵南港站巧遇本人，只見她穿著連身洋裝，短裙下露出修長美腿，相當吸睛。

在IG上擁有近30萬粉絲的許允樂身材火辣，她也經常分享性感照，像是今年農曆新年時，她就應景地穿上兔年的兔女郎裝扮，造型惹火，系列照累積30萬個點讚數。而這次本刊讀者也在高鐵南港站巧遇許允樂，從她的社群上得知，當時正要搭高鐵到嘉義演講。

她分享當日行程滿檔，先到嘉義萬國戲院簽海報，接著演講、簽書拍照，一路忙到傍晚，離開嘉義前還不忘吃了當歸麵線、筒仔米糕等美食，返回台北家中已經接近晚間11點，工作繁忙不輸老公。

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