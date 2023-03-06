勞動基金管理局統計指出，新制勞退基金2022年收益虧損2280.3億元，收益率-6.67％，有效帳戶平均每位勞工收益損失1萬8227元。勞動部表示，雖然收益為負數，但專戶累積的提繳本金不受投資虧損影響。入口網站「Yahoo奇摩」2日起針對「依目前的勞工退休金制度運行，你對未來能領到退休金有信心嗎？」進行網路民調，截至6日早上6點，已有逾1萬名網友投票，高達70.8%的網友對未來能領到退休金表示沒信心。

「Yahoo奇摩」2日起針對「依目前的勞工退休金制度運行，你對未來能領到退休金有信心嗎？」進行網路民調，截至6日早上6點，已有1.07萬名網友投票，有36.0%的網友對未來能領到退休金表示完全沒信心，34.8%的網友表示不太有信心，15.4%表示還算有信心，4.3%表示非常有信心，9.5%不知道／沒意見。

該民調也問到「勞退新制除了雇主每月提撥6%薪資外，你是否還有自行提撥薪資？」有54.1%的網友表示沒有自行提撥薪資，25.1%表示還有自行提撥薪資，11.3%非勞工身分，9.5%不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「你的退休計畫中，退休金主要來自於哪裡？（複選，至多三項）」進行調查，有55.0%的網友認為退休金主要來自個人儲蓄，37.3%來自個人投資，31.0%是勞工退休金，28.2%勞保老年給付，25.6%個人保險，11.4%老人年金／國民年金，3.9%政府津貼，2.4%子女孝親費，4.6%其他，9.9%不知道／沒意見。