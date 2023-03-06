大陸兩會又是散裝航運關注焦點。大陸全國人大會議5日召開，今年目標GDP成長率5％，將加大投資、擴內需、強基建、穩地產，促進重點行業增長（電子、汽車、鋼鐵、有色、石化等）、穩定糧食生產等，散裝運輸需求看增。

BDI指數3日續漲5.76％至1,211點，11天以來翻漲1.28倍。主要由海岬型船帶動，3日租金大漲19.46％至9,910美元，11天累計漲逾3.4倍；巴拿馬極限型船3日租金小漲0.58％至14,087美元，累計漲幅94％。

輕便極限型船3日租金小跌0.24％至13,081美元，累計漲幅1.7倍；輕便型船3日租金小漲1.57％至10,513美元，累計漲幅33％。

法人透露，海岬型船成本約1.5萬美元上下，巴拿馬極限船成本約1.1萬美元上下，輕便極限型、輕便型船成本在9,000美元以下。以此看，中小型船為主力的慧洋、四維航等受惠，也有利台航、正德等後續換約漲幅。

隨大陸新財經政策加速經濟復甦，加上巴西礦場雨後天青恢復正常生產，海岬型船需求與運價可望持續回升，以海岬型船為主力的裕民、中航、新興等受惠，法人估本月海岬型船現貨價有望開始獲利。