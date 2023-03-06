月薪8萬多元智慧建築標章規劃師，被妻子逮到他與一名女業務外遇，2人有「等你生日再射就好了，就當生日禮物啊。」「你在性高潮時充血」等親密對話，台灣高等法院駁回上訴，認定2人有不為社會禮俗所容忍之親密往來，判決須償賠償人妻40萬元確定。

人妻提告說，她發現老公與這名女子在2021年1月31日前往北投及陽明山約會，拍攝頭靠頭、擁肩之照片，已逾男女正常社交活動所應有之分際，2人又有親密對話內容包括鹹濕調情、性行為後之感受、尋找飯店休息等，已徵2人有逾一般朋友交往之關係。

人妻指控，2人有在飯店過夜、發生性行為，破壞她婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，侵害她基於配偶關係之身分法益而情節重大，2人須連帶賠償60萬元。

士林地方法院一審及高院二審認定，2人有不為社會禮俗所容忍之親密往來，衡情人妻遭受相當之痛苦，認定2人行為，讓人妻受有之非財產上損害應以40萬元為適當，判賠40萬元確定。