法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每日演說中指出：「我想要向正在頓巴斯地區（Donbas）奮戰士兵的英勇、力量和韌性致上特別敬意…這是最困難戰役之一，痛若而且艱難。」
頓巴斯地區由頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）組成，雖不曾完全掌控，俄羅斯聲稱已經兼併相關地區。
烏克蘭本週通報巴赫姆特（Bakhmut）周圍的形勢日益艱難。俄羅斯決心奪下巴赫姆特，作為它目標拿下整個頓巴斯地區其中一環。
巴赫姆特大體上已成廢墟，拿下這座城巿的象徵意義大於其戰略重要性。
澤倫斯基今晚感謝「擊退進犯、摧毀占領者、破壞敵方陣地和後勤補給，以及保護我們邊境和城巿的」士兵。
「我感謝在巴赫姆特、布格列達爾（Vugledar）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）、希維爾斯克（Siversk）、史瓦托維（Svatove）、利曼（Lyman）、札波羅熱（Zaporizhzhia）方面的所有軍隊、士兵和邊防軍。」（譯者：何宏儒）1120306
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