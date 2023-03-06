海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，觀察近期新聞風向，地緣政治緊張情緒確實揮之不去，然根據海通國際所做供應鏈調查，電競GPU、ChatGPT、WiFi、電視、OLED等需求現蹤，基本面的回溫速度似比預期更快。

有鑑於此，蒲得宇判斷，台積電產能利用率本季就會觸底，比預期快了好幾個月，且由於來自RTX40、A100、WiFi、電視、OLED DDIC的急單或訂單增加，以及蘋果較早拉貨，預計3、5奈米製程產能利用率第二季就開始回升，16、28奈米製程則自第三季開始向上。

以產能利用率上升的幅度來看，3、5、16、28、65奈米製程的產能利用率至第四季前，將會攀上90％以上。另一方面，7奈米製程的產能利用率雖仍會相對低迷，不過，海通國際認為，台積電將會放緩高雄7奈米廠的擴張，以緩解長期壓力。

整體而言，海通國際看好，下半年的產業周期性復甦強度，將會優於「U」型復甦；PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕則指出，雖然目前半導體市場仍受通膨、庫存調整影響，惟上半年庫存調整至尾聲，預期下半年半導體市場將呈現「V」型復甦。