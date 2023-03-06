摩根士丹利證券指出，根據群創法說釋出訊息，電視與IT面板都出現部分急單，一些品牌客戶更提前洽談年底黑色星期五促銷訂單，以確保產能無虞。從供應層面來看，庫存正在趨於正常，主要面板製造商持續壓低產能利用率，本季平均值約為60％～70％，以控制整體產出。

綜合上述供需動能變化，大摩認為，各跡象均指向電視面板3月起會有更廣泛的漲價可期，同時，IT面板價格也在目前位階觸底。

大摩考量面板產業循環拐點已現，並看好面板報價走升，將有利面板族群的投資氣氛，面板雙虎中最青睞群創，將推測合理股價由15元，調高到17元。群益投顧則同步看好面板雙虎，全給予「買進」投資評等，對友達、群創推測合理股價分別是21.6元與16.9元。

金控旗下投顧不僅看好產業谷底訊號浮現，更盛讚車用事業躍升群創營運要角。由於高階大型車用面板市場持續成長，有助長期整體獲利提升，估計群創2023年車用比重年增15％，營收占比22％。