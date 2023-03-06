今（6）日各地天氣晴朗，輻射冷卻更明顯，今晨最低溫在苗栗5.7度，中央氣象局針對全台19縣市發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生；苗栗有6度以下氣溫發生機率。

氣象局指出，清晨雖冷，但白天回溫速度快，各地可達22至25度，中南部近山區會再更高一些，西半部留意日夜溫差大。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，未來一周（6至12日）天氣晴朗穩定，大氣逐日回暖；白天陽光加熱升溫，夜間有「輻射冷卻」降溫，日夜溫差很大。今各地區氣溫：北部7至25度，中部9至27度，南部9至30度，東部9至28度。

最新模式顯示，下周（12）日晚間，鋒面挾強冷空氣南下，天氣明顯轉變，氣溫驟降；下周一（13日）下午起天氣轉乾。目前歐洲模擬的強度為「強烈大陸冷氣團」，美國模擬的強度則稍微弱一些；但皆為第7天後的模擬，有不確定性，需持續觀察。