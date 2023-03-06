負責馬祖部分駐軍運補冷凍副食的軍租民船近期因海象不佳，再加上故障維修延航，目前各島肉類採取就地採買，然而國民黨立委馬文君接獲陳情，有馬祖阿兵哥在沙灘寫下抗議「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」、「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」。PTT網友對此直呼太扯，另還有鄉民指出，馬祖其實常常有斷補的狀況發生，甚至有時連瓦斯都缺。

駐守西莒島的阿兵哥在沙灘上留字「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」、「不要罐頭」！（翻攝自陳竑任臉書）

馬文君5日在臉書指出，自己接獲陳情，馬祖西莒島的國軍弟兄在沙灘上寫下「不要罐頭」等字，她要求國防部立即查處！除非天候因素，否則船公司怎麼可以不運補？且船壞了，也有飛機，在台海已經情勢險峻時，怎麼還要前線的軍人只能在社群以爆料的方式求救。

而國防部在5日深夜發出回應，稱已協調南竿肉商今（6）日調撥冷凍肉品撥補莒光地區；另司令部對於官兵生活照顧極為重視，針對後續軍租民船仍有延航之虞，並將以C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需。

對於馬祖國軍弟兄缺肉的情況， 引發PTT鄉民不少討論，有人留言稱「最基本的要先顧好吧」、「承平時期就這樣了，我看開戰的話」、「船沒來，缺物資，幾乎都會發生，之前最誇張是缺瓦斯」、「陸軍的補給真的掉漆」、「時間太長，吃罐頭是會讓人士氣下跌的」、「一次通常會運到兩週以上，肉都是冷凍肉，而這次還是向民間再買，也就是吃到民糧還不夠，絕對不是小事 」。