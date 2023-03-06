台灣光罩董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2.5元，其中以盈餘配發2.3元、資本公積配發0.2元，盈餘配發率約74.18％，分創近25年、近4年高點，以3日收盤價82.9元計算，現金殖利率約3.02％。公司將於5月24日召開股東常會，全面改選董事。

台灣光罩雖因中國大陸疫情影響晶圓代理業務，但受惠光罩訂單需求暢旺，2022年第四季合併營收19.7億元，季減4.71％、仍年增16.02％，營業利益3.01億元，僅季減0.92％、年增達79.64％，雙創同期新高、歷史第三高。毛利率、營益率「雙升」至27.18％、15.3％。

在本業營運持穩高檔，配合處分投資收益、金融資產評價利益回沖，帶動業外收益跳增至4.09億元挹注下，台灣光罩去年第四季歸屬母公司稅後淨利6.81億元，季增達13.71％、年增達1.98倍，改寫歷史新高，每股盈餘3.27元亦創新高。

合計台灣光罩2022年合併營收77.41億元、年增27.38％，營業利益12.48億元、年增達1.88倍，雙創新高，毛利率27.11％、營益率16.13％雙創近15年高。惟受業外顯著轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利7.03億元、年減38.64％，仍創歷史次高，每股盈餘3.37元。

台灣光罩表示，受惠半導體光罩代工需求暢旺，配合致力提升良率及生產效率，帶動2022年合併營收及本業獲利同步創高，其中12吋光罩營收占比已達26％。目前55奈米製程光罩已進入量產，40奈米光罩製程今年將完成認證與投產，並著手開發28奈米光罩製程。

為因應客戶對高階光罩的急迫需求，台灣光罩董事會通過私募增資計畫，擬以發行不超過7.5萬張新股、預計增資60億元，用於添購高階光罩設備與新廠房建置計畫。為求爭取時效，台灣光罩將在既有新竹五廠旁直接擴充建置光罩八廠，將有利於縮短建廠時程。

台灣光罩表示，新廠房的無塵室總面積近900坪，預計於2024年底前完工建成。新廠建成後將移入28奈米及40奈米高階光罩產能，未來將視客戶訂單規畫而陸續移入新設備，在高階產品占比提升、新產能逐步開出下，可望帶動未來營收及獲利持續提升。