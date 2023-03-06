鴻海表示，與1月及去年同期相比，2月四大產品線中僅元件與其他產品約略持平，受拉貨動能保守，1月客戶拉貨動能較大及鄭州廠區恢復正常生產墊高基期，雲端網路、電腦終端產品均出現略微衰退，消費智慧產品衰退幅度則較大。

不過，觀察鴻海四大產品線前2月概況，由於鄭州廠區恢復正常生產及料況供應較佳，消費智慧及電腦終端產品均維持年成長，雲端網路產品約略持平。元件與其他產品因拉貨動能保守，則較去年同期略為衰退。

展望首季營運表現，鴻海表示，基於前2月營收狀況，預期首季營運表現將與外界預期約略一致。鴻海預計將於3月15日召開法說會，說明2022年第四季及全年營運概況，並揭示對今年營運展望最新看法。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，今年密切觀察通膨、疫情、國際政經局勢等3大影響因素，對營收及毛利率較中性看待，保守預期將持平去年，營運仍聚焦獲利極大化，但提升毛利率策略方向不變，預期2025年毛利率達10％目標仍有可能達，今年資本支出則將高於去年。