展望2023年首季，南電持續看好ABF載板需求、預期稼動率將維持滿載。不過，由於產業庫存修正、需求持續疲弱，BT載板稼動率估自85％降至低於70％、PCB自約90％降至70～75％，在淡季及工作天數較少影響下，預期營運將於首季落底、力拚逐季回升。

南電ABF載板產能首季將達每月4500萬顆，公司預期今年產能將維持不變，並隨著樹林廠二期產能投產後，於明年首季擴大到每月5000萬顆。公司暫無進一步擴產ABF載板計畫，將持續觀察整體市場供需後市後再決定。

投顧法人認為，因ABF載板售價承壓、恐季減10～13％，加上歲修影響，預估南電首季營收將「雙降」、季減25％。在PC出貨量估續降、數據中心建置放緩影響伺服器成長動能下，預期南電ABF載板上半年稼動率及售價承壓。

投顧法人預期南電今年營運將下滑，對此下修獲利預估18％。不過，認為在異質整合與2.5D等趨勢帶動下，ABF載板自下半年起至2025年供需將再度轉為吃緊，南電營運可望受惠，維持「增加持股」評等、目標價自270元略降至268元。

美系外資亦認為，南電首季ABF載板售價將季減10～13％，BT載板及PCB出貨量將分別季減30％、20～30％，使整體營收季減25％。將南電2023～2025年營收及獲利預期調降1％、毛利率預期調降0.1個百分點，但維持「優於大盤」評等、目標價330元不變。

歐系外資則預期，南電首季營收將季減15～20％、第二季將繼續下滑，上半年展望低於同業及市場預期，但特殊應用晶片（ASIC）貢獻較高則有利股價後市。因此，雖調降南電今年每股盈餘預期8％，維持「中立」評等、但將目標價自210元調升至260元。