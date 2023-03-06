28歲香港名媛蔡天鳳日前慘遭前夫一家殺害分屍，由於遺骸不全因此很難辨認受害者身分，警方透過蔡天鳳被拍到最後身影畫面追查，除找到藏屍地點外，當時蔡天鳳身上的愛馬仕柏金包，也協助警方順利破案。

據港媒報導，蔡天鳳2月21日下午，要前往大埔科學園接與鄺姓前夫所生的女兒放學，但坐上由前夫哥哥駕駛的轎車後，人卻就此失蹤，蔡天鳳現任丈夫發現後，立刻報警處理。港警展開調查，在大埔龍尾村一處房屋內找到蔡天鳳時，人已經遇害。

警方認為蔡天鳳前夫一家存在作案嫌疑，將蔡天鳳前夫的父母和哥哥三人被拘捕，而前夫本人鄺某則已經逃亡。隨後，警方持搜索令進入蔡天鳳前夫一家租住的房屋中，並在冰櫃中搜查到人體殘骸，以及一些用來肢解人體的工具。

警方指出，犯案用的房屋是幾周前才租用的，且經過精心布局，懷疑嫌犯早有預謀。從蔡天鳳的最後身影畫面中，警方發現她提著錦葵紫搭配灰白色提把的雙色訂製款柏金包，最後現場找到這款她隨身攜帶的稀有愛包，並從裡面找到其相關證件，才得以確認身分。

事實上，成立於1837年的愛馬仕（Hermès）是法國著名的奢侈品品牌，旗下兩大經典包款，柏金包、凱莉包是眾人心中必須入手的夢幻逸品，該兩款除了要有錢外，還要等到兩年才拿的到，因此成為上流社會象徵。