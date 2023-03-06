一名網友表示，麥當勞3月15日起要停賣多項產品，其中麥脆雞翅和大杯可樂是他的最愛，感嘆麥當勞未來可能會改為街邊店的經營模式，門市無提供內用桌，僅有櫃台和自動點餐機，不少網友看了他的文章，紛紛留言說「很多門市都已經改成這樣了」，更有人說「我家這邊的麥當勞已經把內用桌椅全拆了。」

原PO近日於PTT八卦版指出，麥當勞3月15日起麥脆雞翅、經典大早餐、冰沙系列產品、摩卡和冰巧克力等品項停賣；碳酸飲料和茶飲也只供應小杯或中杯。但麥脆雞翅和大杯可樂是他的最愛，「我在想未來麥當勞會不會改成街邊店？」

原PO表示，街邊店的意思就是，店內無提供消費者內用桌，只有櫃台和自動點餐機，如此一來人事成本和店租也可以大幅下降，一條街開個3至5間也不成問題，「但這有可能嗎？」

貼文曝光，引發網友回應，「已經在改了你不知道？」、「內用區都收了」、「我家這邊的已經變這樣了」、「你沒看現在連座位都變得超少的嗎」、「已經很多間街邊店了」、「會變必勝客模式吧」、「我家這邊已經把內用空間全拆了」、「百貨公司美食街的麥當勞就這樣」、「沒有玩具、沒有大可，這不是童年的麥當勞」。