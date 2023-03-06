今天是「驚蟄」節氣，氣溫將逐漸回暖，春雷乍響後萬物萌生。民俗專家廖大乙指出，「驚蟄」是人們招財轉運的關鍵節氣，可準備三層肉和蛋拜虎爺，可招財也可打小人；另外，準備裝有1元硬幣的紅包12個，分別投入12間宮廟的香油錢箱，也可招財。

根據《自由時報》報導，廖大乙指出，虎爺要吃三層肉和雞蛋或鴨蛋，拜虎爺最好帶這2種伴手禮，雙手合十向虎爺稟告想求的事，但別太貪心或好高鶩遠，也不要心存害人的念頭；拜完虎爺，可打幾通電話給長輩或朋友問候關心。他提醒，「心存善念」為原則，神明不會保佑不孝、不義、為非作歹的人。

另外，廖大乙也提供快速又簡單的求財開運方法，不管有無民間信仰都可運用，準備12個紅包袋，每個紅包袋內裝1元後封口，投到12間宮廟的香油錢箱，有拜神明的人，可向神明稟告希望在財運、工作有新契機，沒有民俗信仰的人就心中感謝即可。

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