小S（徐熙娣）與老公徐雅鈞結婚多年育有大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）與小女兒許老三（許曦恩），而近年來三個女兒都相繼拍攝廣告及戲劇，其中Elly與Lily近期更受邀拍攝雜誌封面，照片曝光後許多網友大讚兩人猶如29年前的「ASOS」。

Elly與Lily日前一同登上《美麗佳人》3月號封面，當中兩人穿著同款銀河色系泡泡袖連身裙，搭配蟒蛇紋長靴，臉上的則化上如曬傷的鮮明色腮紅，展現出Y2K（Year 2000的縮寫）風格魅力，除此之外，兩人也分別拍攝個人畫報，展現出兩人獨有風格及特色，而她們青澀且稚嫩的模樣，讓許多網友看到後直言兩人就如同29年前小S與大S所組成團體「ASOS」的翻版，紛紛留言「大小S有後了」、「Lily好像大S」、「ASOS 升級版」。

事實上，Elly精緻空靈的氣質早在16歲時就受到外界關注，讓她成為時尚圈的新寵兒，甚至當大S與具俊曄結婚時，她的美貌更一度引發韓網討論被封為「台版金高銀」，而去年她逐漸往戲劇圈發展，先是拍攝改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二經典作品《聰明鎮》，演出女高中生「富江」的角色，今年一月她更擔綱魚丁糸歌曲《這天（魚版）》MV女主角，片中演技大爆發的她，讓媽媽小S與其他網友看了眼淚直流。

另外，氣質清新優雅的Lily，先前參加擊劍比賽脫下面罩那一刻，她脫俗美顏瞬間引發網友的高討論度，而近期與媽媽小S一起出席時尚品牌的唇彩活動時，精緻的五官再加上仙氣十足的打扮，美貌與氣勢完全不輸一旁的媽媽小S。