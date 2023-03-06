為了後續防疫鬆綁、解封，指揮中心今天（6日）起實施「疫苗+1」全民接種新冠疫苗活動，鼓勵再打一劑，提升群體免疫，實施對象有3類人，包括未曾接種任何一劑疫苗、尚未完成基礎劑、今年未接種次世代疫苗的民眾都可參與，追加劑可選擇Novavax、莫德納BA.4/5次世代疫苗，尚未完成基礎劑者，可選Novavax或是單價莫德納疫苗、BNT疫苗。接種地點可至疾管署「COVID-19疫苗接種院所」專區查詢。

各縣市為了鼓勵接種疫苗，推出獎勵措施，例如台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台南市、嘉義市、高雄市、花蓮縣、台東縣，針對50歲以上或65歲以上民眾接種疫苗，發放500元禮券。《中時新聞網》整理相關問題，供民眾參考。

●哪些人可以參與「疫苗+1」？

今天（6日）起至4月30日期間，未曾接種任何一劑、尚未完成基礎劑、6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，都可參與接種。但今年以打過莫德納BA.4/BA.5次世代疫苗的民眾，不能參加。

「疫苗+1」實施對象。（指揮中心提供）

●如果確診或打過疫苗要間隔多久？

近期曾確診或已經接種2劑以上疫苗的民眾，需與確診日期間隔3個月（84天）以上才可接種。

●有哪些疫苗可以選？

未曾接種任何一劑、尚未完成基礎劑的民眾：可以選擇Novavax或是單價莫德納疫苗、BNT疫苗。

6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗者：可選擇莫德納BA.4/5次世代疫苗，或Novavax。指揮中心表示，副作用較低的Novavax對BA.1、BA.5變異株同樣具有保護效果。

●哪裡可以參加「疫苗+1」？

可從疾管署官網「疫苗加一，解封安心」專區的「COVID-19疫苗接種院所」，利用各地方政府衛生局提供COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。或是至地方政府衛生局之官方網頁、粉絲專頁等取得更多最新消息。

疫苗+1專區上線，可搜尋各縣市施打地點。（指揮中心提供）

●已經打到第3劑了，還需要「疫苗+1」嗎？

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，疫苗接種後產生的保護力非永久有效，「疫苗+1」可提升民眾的預防保護力，尤其有效降低染疫後住院、重症及死亡機率，且未來持續恢復正常生活，進一步提升國內群體免疫保護力。

●參加「疫苗+1」有什麼好康可以拿嗎？

各縣市為鼓勵民眾參加「疫苗+1」，推出不同獎勵措施，包括台北市50歲以上民眾接種疫苗，可獲得500元商品禮券、新北市65歲以上接種疫苗，發放500元禮券，基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台南市、嘉義市、高雄市、花蓮縣、台東縣也都有50歲或65歲以上民眾施打疫苗就送500元禮券。