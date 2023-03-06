疑似社團管理員的網友留言。（圖 / 擷取自王浩宇臉書留言區）

民進黨立委高嘉瑜因多次向黨內開炮，甚至在去年九合一選前說出「一屍五命」，引發綠營支持者的強烈不滿，甚至在黨主席政見會時嗆聲她。而民進黨前桃園市議員王浩宇昨貼出一篇高嘉瑜欲加入臉書親綠社團，遭管理員拒絕的貼文，引發網友熱議，甚至還出現一名疑似是社團管理員的網友現身留言，聲稱就是自己拒絕高的入社申請。

王浩宇昨（5）日在臉書分享高嘉瑜遭親綠社團「力挺民進黨執政」拒絕入社的貼文截圖，在該貼文中作者揶揄，高加錯社團了，她應該要去的是民眾黨相關社團。而王浩宇的臉書貼文並沒有寫下任何文字，僅留了3個笑臉符號。

許多網友也在王浩宇的貼文留言，「管理員太讚了」、「來刺探軍情的嗎」，還有一名疑似是社團管理員的網友留言聲稱，這件事就是自己幹的。

另外，根據臉書粉專「QuickseeK快析輿情資料庫」2月21日所發表的報告顯示，在六都49位立委中，高嘉瑜的好感度為倒數第二名（0.32）。報告中稱，高嘉瑜因2022大選前針對林智堅論文爭議，喊出「一屍五命」，引來許多黨內人士的不滿砲轟，而選舉結果也不幸讓高一語成讖。導致民進黨敗選後，全台黨員檢討大會中不斷有黨員批評高嘉瑜，甚至喊出應該開除她等激烈言論。