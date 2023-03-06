小編今天（6）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電股價2月中以來受波克夏出脫ADR持股影響，跳空開低後於500元附近整理至今，海通國際最新指出，台積電基本面復甦進度比預期更快，產能利用率本季觸底、較原估算還早數月，部分製程產能利用率年底前上看90％，斷言下半年反彈將比「U」型復甦更強，調升股價預期至650元。

【1】半導體V型復甦 台積外資捧

根據2月15日出爐的美國大型機構13F報告顯示，股神巴菲特旗下波克夏於2022年第四季大幅減碼台積電ADR持股，致使投資人憂心地緣政治問題升溫，連帶影響股價表現。海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，觀察近期新聞風向，地緣政治緊張情緒確實揮之不去，然根據海通國際所做供應鏈調查，電競GPU、ChatGPT、WiFi、電視、OLED等需求現蹤，基本面的回溫速度似比預期更快。

【2】蘋果自製5G晶片 傳台積電通吃

蘋果投入龐大資源研發5G數據機（modem）晶片，可望提前在明年導入iPhone 16系列手機。蘋果目前iPhone採用的5G數據機晶片都是向高通採購，但高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）近日出席2023年世界行動通訊大會（MWC 2023）時表示，蘋果可能在iPhone 16系列搭載自製5G數據機晶片，業界預期台積電將通吃3奈米晶圓代工訂單。

【3】倒吃甘蔗 貨櫃航運H2反彈

美歐主要經濟體1月消費者物價指數（CPI）高於預期，加劇通膨、升息疑慮，連同俄烏戰爭、高庫存去化持續，多家貨代、法人預估，貨櫃海運市場觸底反彈可能要到下半年，才會看到貨量與運價明顯好轉。

【4】15檔外資連買 後市俏

隨著美國3月升息1碼機會升高，美股展開反彈，台股也在內資主導之下站上15,600點。儘管外資上周仍呈現賣超95億餘元，篩選京元電子（2449）、四維航（5608）等15檔個股，各擁獲利創高、BDI指數攀高峰等題材，獲外資買盤愛不釋手，推升上周爆量大漲，成多頭指標。

【5】台股３利多護體 本周戰15,717前高

台股新春開紅盤至今，橫向整理五周，三名師認為，有三大利多，本周將突破盤整區高點15,717點，掀開壓力鍋蓋、挑戰15,800點，有機會邁進萬六。挾著全球議題圍繞聊天機器人ChatGPT議題發酵，聯邦投信投資長吳裕良將今年目標高點上調至17,500點。