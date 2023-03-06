That's big time, AR pic.twitter.com/bM7oB9IAvX — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 5, 2023

在因腿傷缺席11場比賽後，勇士當家球星史蒂芬柯瑞6日宣告傷癒復出攻下27分，可惜「一眉哥」安東尼戴維斯表現更加搶眼，不僅全場貢獻39分、8籃板及6助攻，更在末節包辦12分，幫助湖人113比105力退勇士，也斬斷勇士最近的5連勝。

大半場比賽都居領先的湖人，卻在最後5分37秒被勇士追成91比91平手，儘管安東尼戴維斯幫助湖人再次拉開，柯瑞與克雷湯普生卻在最後1分46秒讓差距再次縮小到兩分，可惜接下來勇士3次三分出手都沒進，湖人也靠穩定罰球帶走勝利。

能在「小皇帝」詹姆斯與羅素兩大主力繼續因傷缺陣情況下擊敗勇士，湖人不僅安東尼戴維斯發揮出色，另有5人得分到兩位數，里夫斯替補拿下16分、8籃板，特洛伊布朗14分、8籃板，比斯利12分，帶著腳踝扭傷繼續奮戰的薛洛德11分，范德比特10分、13籃板。

柯瑞雖在前3節僅拿8分，卻在末節包辦19分幫助勇士緊咬比賽，最後投20中8，含三分球投13中5，「我今天在場上的感覺很棒，相信隨著比賽進行，我的狀態可以越來越好，這一切必須歸功訓練人員。」克雷湯普生也幫勇士拿下22分，卓雷蒙格林15分、8籃板。