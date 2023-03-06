國民黨籍台北市議員游淑慧昨（5）日在臉書PO出照片，只看她髮型變化超多，彷彿像完全變了一個人。她表示，這次請的設計師跟前台北市長柯文哲2014參選前找的是同一位，兩人之間真的有「詭譎緣分」，至於為什麼要「改頭換面」，主要是為了南港立委初選。

游淑慧提到，這次整理門面是為了2024內湖南港立委初選從新出發、換手上場。她強調，理髮老師一開始說要剪這個髮型的時候，她非常猶豫。但事實證明，跟選舉一樣，要有新的思維跟勇敢的嘗試。最後的結果，她自己很喜歡，希望大家也會喜歡。

對於這次幫她剪出新造型的江姮霓設計師，游淑慧也大讚，真的是神之手，因為自己圓臉，曾以為這輩子跟俐落短髮絕緣。此外，她也分享，2014年柯文哲市長參選前，也是由江姮霓操刀，但游心想，「想到我跟阿北的造型差距，我只能說江老師果然是魔髮師，我心中默默想，不管老師一開始怎麼造型，沒多久都會被阿北抓頭抓亂吧。」

對於游淑慧的新髮型，短短半天就有超過6000網友來按讚，留言誇「同樣是短髮造型，這次顯然比上次的好看多了，這次的是真正的時尚美魔女，而上次的那個猶如歐巴桑！」、「很美，很有氣質」、「這不是夏川里美年輕的時候嗎？」、「又年輕了好多歲，好俏麗！」