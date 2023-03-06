汽機車對行人不友善，台灣的交通環境惡劣到被外媒評為「行人地獄」，來看看國外到底怎麼禮讓行人。美國南加州最近發生一起警匪追逐案，持槍嫌犯飆車逃亡時，在十字路口遇到一大群學生過馬路，結果「他就停下來了」，等行人過完馬路再繼續飆，蔚為奇觀的畫面曝光後，瞬間引發討論。

根據《ABC》報導，這起飛車追逐事件發生在當地時間3日下午3點，44歲的岡薩雷斯（Benjamin Gonzalez）在加州奇諾市（Chino）肇事逃逸，警方發現他的車子後試圖攔下，過程中，岡薩雷斯持槍下車，隨機搶了一台皮卡繼續逃，甚至對圍捕警力開火，場面驚險。

岡薩雷斯逃亡時，正好遇到附近學校放學，當他駛近斑馬線，一大群學生正在過馬路，結果他也不管正被警察追，居然「停下來等」，等學生都走完後再踩油門加速駛離；後方警車在岡薩雷斯「禮讓行人」時，同樣原地等候，沒有上前逮人，等他重新逃亡才繼續追。

事件最後發展，是岡薩雷斯自撞電桿，棄車徒步逃走，在路邊被趕上來的大批員警撲倒逮捕。

網友看完影片直呼驚奇，「我到底看了什麼？他知道他正被追捕嗎」、「太佛的逃亡了，還記得禮讓行人」、「美國槍擊犯比台灣駕駛更守規矩」、「警察也很講武德，你停下來我就不追」、「警匪聯手做道路安全宣導是怎樣」。