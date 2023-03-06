今（6日）晚開獎的威力彩頭獎獎金上看11.5億元，《搜狐網》專欄點名生肖狗、生肖蛇及生肖龍今天起「翻身變富翁」，有意外之財上門，民眾不妨試試手氣。

●生肖狗

生肖狗人緣超好、桃花運不斷，單身者可遇到心儀的另一半。今天開始財運暴漲，有望買新車、搬新房，最終會實現夢想。

●生肖蛇

生肖蛇今天開始會有意外之財上門，變身富翁，橫財一馬當先，能享受榮華富貴。生意上能比別人早一步發現商機，財富蒸蒸日上。

●生肖龍

生肖龍今天起「頭頂聚寶盆」，即將遇到轉運機會，實現美夢；在職場打拚的人可望升遷。