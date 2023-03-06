日籍女星愛紗（千田愛紗）22年前來台發展，臉蛋甜美、唱跳俱佳，剛開始與麻衣（佐藤麻衣）等人組成女子團體《Sunday Girls》，受到不少粉絲喜愛。日前，愛紗回到日本滑雪並與麻衣相聚，一見到對方就感動泛淚，兩人曬出合照，釣出一票網友大喊：「回憶殺！」

愛紗於昨(5)日深夜在臉書曬出和麻衣合照，表示自己到東京只短短待了2小時，相當感謝好友抽空和她見面，「相隔了快四年，見到妳我眼眶泛淚，除了去年底回沖繩見到家人，妳是唯一見面讓我感動哭的朋友。」愛紗更向麻衣喊話，「妳是我重要的朋友、我的閨蜜、家人般的朋友，見到妳真好，最美的麻衣。」

兩人難得的同框照也勾起網友的回憶，紛紛留言：「謝謝兩位當初帶給我的美好回憶」、「你們都是最棒的，還是要常常見面，讓淚腺暢通一下也是幸福的」、「好懷念Sunday Girls的妳們」、「你們應該組個新團才對」、「麻衣和愛紗都沒變，一樣漂亮。」

事實上，愛紗2000年來台參加電視台的美少女選拔脫穎而出，隔年就成功以女團出道，成員有佐藤麻衣、五島千佳、千田愛紗、高垣朋子，隔年團體解散後，她繼續在台灣發展演藝事業，2007年成為大嘴巴主唱，有不少膾炙人口的熱門歌曲，在結束3年婚姻後轉型當YouTuber。

而麻衣2014年與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁結婚，然而在2017年爆出婚變，這樁豪門婚姻已進入司法程序。近期還傳出離婚官司開打3年，王泉仁僅想月付6萬贍養費。