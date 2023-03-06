近日馬祖莒光鄉因連續21天沒有貨船補給，導致西莒島駐軍官兵抗議主食變成白飯、沒肉吃，不得不在沙灘上寫字求救，引發外界熱議。國民黨台北市議員李彥秀怒問總統蔡英文與民進黨，面對這起事件，「你不覺得可恥嗎？」

李彥秀今（6）日在臉書發文指出，羞辱軍人的，正是蔡英文與民進黨，對於西莒島官兵在沙灘上寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」，她也直言，若不是親眼所見，真的無法想像，這就是蔡英文口中「20年來經濟最好的臺灣」。

李彥秀怒問，當日媒《經濟新聞》報導臺灣退役軍官9成是共諜時，身為三軍統帥的蔡英文，怎麼默不吭聲？當航太專家王立楨身穿飛行夾克，在捷運上被辱罵「你不覺得你很可恥嗎？」時，宣示要捍衛軍人尊嚴的蔡英文，怎麼啞口無言？當戍守最前線，保疆衛土的國軍戰士21天苦等不到運補，只能仿效荒島求生、在沙灘上寫字求救時，蔡英文不會感到羞愧嗎？

李彥秀指出，蔡英文在去年底宣布延長役期的記者會上聲稱，「在屈辱過後，還是得面對戰爭」、「只要台灣夠強，青年就不用上戰場」。但她漠視側翼用少數個案抹紅國軍，放任綠委要求全面徹查國軍共碟，更無力解決層出不窮的軍紀問題，還讓體力消耗極大的第一線官兵吃不到肉，「羞辱、踐踏國軍尊嚴的，不正是蔡英文及民進黨嗎？」

針對這起事件，國防部昨深夜則回應表示：

一、負責運補冷凍副食之軍租民船，近期因海象不佳延航，復因故障維修，致無法前運冷凍副食品，防區現有肉類均採各島就地採買。

二、莒光地區貨源有限，且廠商供貨亦有不穩情形，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足，網傳所稱僅有白米並非事實。

三、本部獲悉後，已協調南竿肉商明（6）日調撥冷凍肉品撥補莒光地區；另司令部對於官兵生活照顧極為重視，針對後續軍租民船仍有延航之虞，明日將以C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需。